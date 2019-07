Cristiano Ronaldo Juventus Champions: “Proveremo a vincerla, come sempre”

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS CHAMPIONS – Tornato a Madrid per ritirare il premio “Marca Leyenda”, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento.

“Non è stato facile lasciare il Real Madrid dopo tanti anni e arrivare in un campionato diverso, con nuovi compagni, a 33 anni. Per questo penso di aver vissuto la mia miglior stagione: con la Juventus ho vinto lo scudetto e la Supercoppa italiana, con il Portogallo ho conquistato la Nations League, tre trofei in un solo anno.

E’ un trofeo super importante che entrerà nella mia bacheca con grande orgoglio. Questa città mi ha dato molto anche a livello personale, ho giocato qui nove anni e ho mantenuto un rapporto speciale, spero di tornare presto“.

CRISTIANO RONALDO JUVENTUS CHAMPIONS – “Ci proveremo come sempre. Sappiamo che è molto molto difficile perché ci sono tante squadre che aspirano al successo finale – ha ammesso CR7 – . Il Real Madrid, il Barcellona che si è rinforzato molto in estate, l’Atletico Madrid, il Manchester City: solo un club può vincere e io spero che sarà la Juventus“.

