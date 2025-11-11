Cristiano Ronaldo, fine di un’era? “Sul ritiro…”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 11 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Cristiano Ronaldo ritiro – Negli ultimi vent’anni di calcio il dualismo tra Cristiano Ronaldo e Messi è stato dominante, nessun calciatore è stato in grado di affermarsi costantemente a livello di questi due fuoriclasse. Intervenuto al Forum TOURISE in Arabia Saudita CR7 ha parlato del mondiale imminente, ma anche del ritiro che ormai sembra essere vicino.

Ultimo ballo

“Ultimo Mondiale in America? Certo, è vero, avrò 41 anni e credo che in una competizione così grande, non so… Come dicevo, mi sto godendo questo momento”. Mentre sul possibile ritiro ha dichiarato: “Tra dieci anni. Questo significa presto per me. La gente pensa che quando parlo di ritirarmi presto voglia dire tra sei mesi o un anno. Sto scherzando!”.

