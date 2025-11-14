Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda: primo rosso col Portogallo

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 14 Novembre 2025 · Aggiornato il 14 Novembre 2025

Cristiano Ronaldo, espulsione storica: primo rosso con il Portogallo

La serata di Cristiano Ronaldo a Dublino segna una pagina inattesa nella sua lunghissima carriera. Nella sfida tra Irlanda e Portogallo, valida per le qualificazioni ai Mondiali, il campione lusitano è stato espulso al minuto 61 dopo un intervento giudicato eccessivo ai danni dello stopper Dara O’Shea. L’arbitro Glen Nyberg aveva inizialmente estratto il giallo, poi il VAR lo ha richiamato al monitor. La revisione ha trasformato l’ammonizione in un cartellino rosso diretto, definendo il colpo come irregolare e fuori contesto.

La reazione: applauso ironico e tensione con il pubblico

L’uscita dal campo è stata tutt’altro che serena. Cristiano Ronaldo, accolto dai fischi incessanti del pubblico irlandese, ha risposto con un applauso ironico rivolto agli spalti. Nel percorso verso gli spogliatoi ha scambiato anche alcune parole con il tecnico dell’Irlanda, Heimir Hallgrímsson, senza però alimentare ulteriori tensioni.

Un precedente lontano: l’ultimo rosso nel 2018

Questa espulsione è la prima con il Portogallo dopo 226 presenze. L’ultimo cartellino rosso di Ronaldo risaliva al 2018, in Champions League, quando vestiva la maglia della Juventus contro il Valencia. Si tratta del tredicesimo rosso complessivo della sua carriera.

Il Portogallo ora perde il capitano per l’Armenia

La nazionale lusitana dovrà affrontare l’Armenia nell’ultima gara del girone senza il proprio capitano. Una perdita significativa, soprattutto considerando il clima già teso che ha accompagnato la sfida di Dublino.

LEGGI ANCHE: