Crisi viola, Pioli sul futuro: “Non ci penso. Con Genoa e Lecce…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 30 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato dichiarazioni sul proprio futuro dopo la sconfitta contro l’Inter: Genoa e Lecce…

FUTURO PIOLI GENOA LECCE – Crisi viola senza precedenti. La sensazione è che gran parte del futuro sulla panchina della Fiorentina, Stefano Pioli se lo giochi nel corso dei prossimi nove giorni. In questo lasso di tempo, la squadra gigliata sarà impegnata in tre crash test decisivi contro Genoa e Lecce – in campionato – e il Mainz in Conference League. La sconfitta di San Siro, contro l’Inter, ha decretato la peggior partenza di sempre nella storia del club, con appena quattro punti racimolati nelle prime nove uscite stagionali.

“Pioli is on fire”, cantano gli interisti sul risultato di 3-0 siglato da Hakan Calhanoglu. Ironia del destino, se si ripensa a quando fu proprio il trequartista del Milan, a quel tempo, a inventare il coro per il proprio allenatore di rientro da una trasferta a Torino. Quattro anni dopo, il turco ha ritrovato ancora da avversario l’ex Mister iscrivendo a referto una doppietta che ha gettato la Fiorentina nel baratro di una classica da incubo. Sono già quindici le reti subite dalla squadra viola, al netto di un calendario tutt’altro che agevole (i viola hanno già incrociato i guantoni con Roma, Napoli, Milan e Inter, tra le altre) e un De Gea versione Superman.

Al termine della sfida ai nerazzurri, Pioli è apparso preoccupato per l’andamento della squadra glissando, però, sul proprio futuro: “Non è un mio pensiero. Sono focalizzato sulle sfide al Lecce e al Genoa, in Serie A, nelle quali dovremo assolutamente raggiungere la vittoria. Vogliamo raggiungere i tre punti per la prima volta in campionato”, ha chiosato l’allenatore parmense. Nove giorni di passione, prima della sosta: momento in cui la società tirerà le somme rimescolando le carte del futuro del tecnico sulla panchina di una Fiorentina sempre più a picco.