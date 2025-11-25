Crisi Real: Vinicius contro Xabi Alonso, rischio addio

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Un conflitto aperto rischia di lacerare il Real Madrid. Come riporta The Athletic, le tensioni tra Xabi Alonso e Vinicius Junior hanno raggiunto un punto di non ritorno, minacciando gli equilibri dello spogliatoio e il futuro del campione brasiliano.

Lo scontro con l’allenatore

Vinicius, in un incontro privato con il presidente Florentino Pérez, avrebbe espresso la volontà di non rinnovare il contratto finché Xabi Alonso rimarrà in carica. Il malcontento del giocatore, covato dall’arrivo dell’allenatore, è esploso dopo l’ultimo Clásico con una reazione infuocata alla sostituzione.

Il rifiuto del contratto-record

La frattura è talmente profonda che Vinicius ha rifiutato una proposta di rinnovo da 20 milioni di euro netti annui. Il suo entourage richiede un ingaggio storico da 30 milioni, simile a quello di Cristiano Ronaldo, mentre dall’Arabia Saudita l’Al-Ahly prepara un’offerta da un miliardo di euro per cinque anni.

La crisi istituzionale

La squadra arriva alla sfida con l’Olympiacos dopo tre partite senza vittorie, ma il problema sportivo è secondario rispetto alla crisi di spogliatoio. Il braccio di ferro tra la stella della squadra e il tecnico rappresenta ora la minaccia più grave per la stabilità del club madrileno.

