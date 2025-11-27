 Salta al contenuto

Crisi Liverpool, Arne Slot sotto pressione dopo il crollo europeo

Manos Staramopoulos
arne slot liverpool esonero

Crollo tecnico e mentale dei Reds

La nuova sconfitta del Liverpool, travolto ad Anfield per 4-1 dal PSV, ha aggravato la posizione di Arne Slot, oggi al centro di un clima sempre più pesante. Nove ko nelle ultime dodici gare descrivono un quadro che non necessita di interpretazioni. La squadra campione d’Inghilterra ha smarrito identità, fiducia e ritmo competitivo.

Tifosi delusi e spogliatoio irritato

La resa sugli spalti, con diversi posti lasciati vuoti prima del triplice fischio, è un segnale forte. Il 24enne Curtis Jones ha parlato apertamente di mancanza di passione e movimenti senza palla inesistenti, mentre Dominik Szoboszlai ha provato a ricompattare l’ambiente con un messaggio di orgoglio e resilienza. Le parole dei due centrocampisti fotografano un gruppo nervoso, scosso e poco lucido.

Le critiche di Gullit e il sostegno della dirigenza

Anche Ruud Gullit ha espresso dubbi sulla tenuta del progetto, ricordando come gli investimenti estivi rendano il momento ancora più delicato. Secondo il Daily Mail, però, la società continua a sostenere l’allenatore olandese e il suo piano tecnico. Il messaggio interno è chiaro: fiducia confermata, almeno per ora.

Una situazione che non può durare

Slot resta sotto pressione e conosce bene il peso di questa crisi: la panchina del Liverpool, oggi, non offre alcun margine d’errore. Il tempo per invertire la rotta, però, non è infinito.

