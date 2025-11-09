Crisi Atalanta: 0-3 in casa con il Sassuolo, Juric in bilico

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 9 Novembre 2025 · Aggiornato il 9 Novembre 2025

L’Atalanta non arriva alla sosta nazionali di novembre nel migliore dei modi, anzi. La squadra allenata da Ivan Juric è stata surclassata dal Sassuolo per 0-3 nel lunch match della undicesima giornata di Serie A ed ora è sprofondata al tredicesimo posto in classifica. Al termine della partita la formazione nerazzurra è stata pesantemente contestata e fischiata dai tifosi bergamaschi che si aspettano certamente di più dai propri beniamini.

ATALANTA, ORA È CRISI NERA: PANCHINA DI JURIC A RISCHIO? IDEE PALLADINO E THIAGO MOTTA

A confermare il periodo fortemente negativo dell’Atalanta sono le statistiche: secondo ko consecutivo, solamente due vittorie in Serie A (contro Lecce e Torino), 13 punti raccolti in campionato in 11 match (media di 1,18 punti a partita) e un successo che manca da oltre un mese. Dal nerazzurro al nero pieno, la crisi della Dea sembra non conoscer luce.

Tra i principali responsabili del periodo buio attraversato dalla squadra lombarda c’è sicuramente Ivan Juric, finito nel mirino di critiche e contestazioni da parte dei tifosi. La società, di fronte ai risultati deludenti, starebbe valutando un cambio in panchina per dare una scossa alla stagione. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome in pole per sostituire il tecnico ex Roma e Southampton è quello di Raffaele Palladino, ancora libero dopo la mancata chiamata della Fiorentina, che ha preferito puntare su Vanoli. Più defilato invece Thiago Motta, che percepisce ancora lo stipendio dalla Juventus, desiderosa di alleggerirsi dal suo ingaggio il prima possibile.

