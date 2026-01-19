Cremonese-Verona, probabili formazioni e diretta tv
Cremonese e Verona aprono il lunedì della 21ª giornata di Serie A con una sfida che pesa nella corsa alla salvezza. Calcio d’inizio alle 18.30 allo stadio Giovanni Zini, in un contesto che promette equilibrio e tensione.
Le scelte della Cremonese
In casa Cremonese, Davide Nicola sembra orientato a confermare il 3-5-2. Davanti fiducia alla coppia Federico Bonazzoli–Jamie Vardy, mentre Antonio Sanabria resta fuori dai convocati. In mezzo al campo spazio a Alberto Grassi, con Jari Vandeputte in vantaggio su Dennis Johnsen. Sulla corsia sinistra, complice la squalifica di Giuseppe Pezzella, occasione per Alessio Zerbin. In difesa guida Federico Baschirotto, riferimento di un reparto chiamato alla massima attenzione.
Le mosse del Verona
Nel Verona di Paolo Zanetti pesa l’assenza per squalifica di Unai Nunez. Dietro trova spazio Slotsager, con Roberto Gagliardini a dettare i tempi in regia. Sugli esterni agiranno Niasse e Bradaric, viste le condizioni non ottimali di Frese e Belghali. In attacco confermato Giovane, mentre Orban parte favorito su Mosquera.
Probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Ebosse, Slotsager; Niasse, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
Dove vederla in tv
Cremonese–Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN.