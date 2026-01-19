 Salta al contenuto
Cremonese-Verona, probabili formazioni e diretta tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Davide Nicola
Foto © Stefano D'Offizi

Cremonese e Verona aprono il lunedì della 21ª giornata di Serie A con una sfida che pesa nella corsa alla salvezza. Calcio d’inizio alle 18.30 allo stadio Giovanni Zini, in un contesto che promette equilibrio e tensione.

Le scelte della Cremonese

In casa Cremonese, Davide Nicola sembra orientato a confermare il 3-5-2. Davanti fiducia alla coppia Federico BonazzoliJamie Vardy, mentre Antonio Sanabria resta fuori dai convocati. In mezzo al campo spazio a Alberto Grassi, con Jari Vandeputte in vantaggio su Dennis Johnsen. Sulla corsia sinistra, complice la squalifica di Giuseppe Pezzella, occasione per Alessio Zerbin. In difesa guida Federico Baschirotto, riferimento di un reparto chiamato alla massima attenzione.

Le mosse del Verona

Nel Verona di Paolo Zanetti pesa l’assenza per squalifica di Unai Nunez. Dietro trova spazio Slotsager, con Roberto Gagliardini a dettare i tempi in regia. Sugli esterni agiranno Niasse e Bradaric, viste le condizioni non ottimali di Frese e Belghali. In attacco confermato Giovane, mentre Orban parte favorito su Mosquera.

Probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Ebosse, Slotsager; Niasse, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

Dove vederla in tv

CremoneseVerona sarà trasmessa in diretta su DAZN.

