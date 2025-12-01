Cremonese travolgente: Vardy guida il colpo esterno sul Bologna
Analisi del match
La vittoria della Cremonese al Dall’Ara pesa come poche nella stagione. La squadra di Davide Nicola piega il Bologna per 1-3 grazie alla doppietta di Jamie Vardy e alla rete di Pablo Payero, cogliendo un successo che nessuno aveva ancora strappato nello stadio rossoblù.
L’avvio racconta subito una gara viva. Al 2’ Riccardo Orsolini colpisce il palo con un sinistro preciso. Il Bologna prova a prendere il controllo, ma la Cremonese resta compatta e pronta a colpire. Al 31’ un filtrante di Luca Bianchetti libera Payero, che batte Federico Ravaglia per lo 0-1. Poco dopo, al 35’, arriva lo 0-2: assist di Federico Bonazzoli e freddezza di Vardy.
I rossoblù tornano in partita al 45’ con il rigore trasformato da Orsolini, ma la ripresa si apre con un altro errore difensivo che spiana la strada al secondo gol di Vardy, ancora impeccabile sotto porta. È il colpo che spezza l’inerzia del Bologna, incapace poi di rientrare davvero.
Lettura della gara
La Cremonese difende con ordine, gestisce i momenti critici e riparte con lucidità. La squadra di Vincenzo Italiano invece fatica a trovare linee pulite, affidandosi più alla spinta emotiva che alle idee. Nel finale Emil Audero salva due volte il risultato, completando una prestazione corale di grande spessore.
