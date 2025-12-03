Cremonese su Jagušić: assalto al talento dello Slaven Belupo
La Cremonese segue da vicino Adriano Jagušić
La Cremonese si muove con decisione verso il mercato di gennaio e ha messo nel mirino Adriano Jagušić, centrocampista offensivo di vent’anni dello Slaven Belupo. I dirigenti grigiorossi assisteranno di persona a una gara del club croato, un segnale chiaro di quanto il profilo sia considerato interessante e potenzialmente decisivo per il futuro della squadra.
Il talento più luminoso della 1. HNL
Il nazionale croato Under 21 sta vivendo un avvio di stagione straordinario. Cinque gol in quindici presenze raccontano un giocatore già maturo, capace di incidere con continuità. Il suo contratto con lo Slaven Belupo scadrà nel 2028 e il club valuta un’eventuale cessione a partire da 5 milioni di euro. Le fonti locali parlano del possibile trasferimento più importante nella storia della società croata.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Concorrenza internazionale di alto livello
La Cremonese però non è sola. Su Jagušić ci sono anche l’Olympique Marsiglia, l’FC Barcellona e la Dinamo Zagabria, tutti club che seguono con attenzione i grandi talenti emergenti dei Balcani. Secondo Transfermarkt, il valore del giocatore è attualmente di 1,80 milioni di euro, ma la sua crescita fulminea potrebbe modificare rapidamente le valutazioni.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League