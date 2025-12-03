Cremonese su Jagušić: assalto al talento dello Slaven Belupo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Dicembre 2025 · Aggiornato il 3 Dicembre 2025

La Cremonese segue da vicino Adriano Jagušić

La Cremonese si muove con decisione verso il mercato di gennaio e ha messo nel mirino Adriano Jagušić, centrocampista offensivo di vent’anni dello Slaven Belupo. I dirigenti grigiorossi assisteranno di persona a una gara del club croato, un segnale chiaro di quanto il profilo sia considerato interessante e potenzialmente decisivo per il futuro della squadra.

Il talento più luminoso della 1. HNL

Il nazionale croato Under 21 sta vivendo un avvio di stagione straordinario. Cinque gol in quindici presenze raccontano un giocatore già maturo, capace di incidere con continuità. Il suo contratto con lo Slaven Belupo scadrà nel 2028 e il club valuta un’eventuale cessione a partire da 5 milioni di euro. Le fonti locali parlano del possibile trasferimento più importante nella storia della società croata.

Concorrenza internazionale di alto livello

La Cremonese però non è sola. Su Jagušić ci sono anche l’Olympique Marsiglia, l’FC Barcellona e la Dinamo Zagabria, tutti club che seguono con attenzione i grandi talenti emergenti dei Balcani. Secondo Transfermarkt, il valore del giocatore è attualmente di 1,80 milioni di euro, ma la sua crescita fulminea potrebbe modificare rapidamente le valutazioni.

