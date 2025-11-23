Cremonese Roma, probabili formazioni e dove vederla
Le scelte della Cremonese
La sfida tra Cremonese e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà due squadre chiamate a confermare ambizioni e identità. Nei grigiorossi, mister Nicola deve rinunciare a Faye e Zerbin, mentre Grassi e Sanabria restano a disposizione nonostante qualche acciacco. In difesa guida Bianchetti, affiancato sugli esterni da Barbieri e dal recuperato Pezzella. A centrocampo, Bondo agirà da regista con Payero e Vandeputte ai lati. In attacco conferma per Vardy, sostenuto da Bonazzoli, con Vazquez pronto a inserirsi a gara in corso.
Le mosse della Roma
La Roma di Gasperini è costretta a reinventare il reparto offensivo. Gli infortuni di Bailey, Dovbyk e Dybala complicano le rotazioni, ma il rientro di Ferguson offre una soluzione immediata nel ruolo di riferimento avanzato. Sulla trequarti agiranno Soulé e Pellegrini, mentre la coppia mediana sarà composta da Koné e Cristante. Corsie affidate a Wesley e Celik. Dietro, l’assenza di Hermoso apre spazio a Ziolkowski accanto a Mancini e Ndicka. In porta confermato Svilar.
Cremonese-Roma, le probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
Come seguire la partita
Cremonese Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, sia in tv tramite smart device sia in streaming sulla piattaforma ufficiale. Una sfida che promette ritmo e intensità, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League