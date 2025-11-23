Cremonese Roma, probabili formazioni e dove vederla

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Novembre 2025 · Aggiornato il 23 Novembre 2025

Le scelte della Cremonese

La sfida tra Cremonese e Roma, valida per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà due squadre chiamate a confermare ambizioni e identità. Nei grigiorossi, mister Nicola deve rinunciare a Faye e Zerbin, mentre Grassi e Sanabria restano a disposizione nonostante qualche acciacco. In difesa guida Bianchetti, affiancato sugli esterni da Barbieri e dal recuperato Pezzella. A centrocampo, Bondo agirà da regista con Payero e Vandeputte ai lati. In attacco conferma per Vardy, sostenuto da Bonazzoli, con Vazquez pronto a inserirsi a gara in corso.

Le mosse della Roma

La Roma di Gasperini è costretta a reinventare il reparto offensivo. Gli infortuni di Bailey, Dovbyk e Dybala complicano le rotazioni, ma il rientro di Ferguson offre una soluzione immediata nel ruolo di riferimento avanzato. Sulla trequarti agiranno Soulé e Pellegrini, mentre la coppia mediana sarà composta da Koné e Cristante. Corsie affidate a Wesley e Celik. Dietro, l’assenza di Hermoso apre spazio a Ziolkowski accanto a Mancini e Ndicka. In porta confermato Svilar.

Cremonese-Roma, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Come seguire la partita

Cremonese Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, sia in tv tramite smart device sia in streaming sulla piattaforma ufficiale. Una sfida che promette ritmo e intensità, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre.

