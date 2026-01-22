Cremonese, primo sondaggio per Thorsby: idea per il centrocampo

La Cremonese, in cerca di un nuovo innesto per il centrocampo, ha avviato un primo sondaggio esplorativo per Morten Thorsby, attuale centrocampista del Genoa. L’operazione, per il momento, si limita a una verifica di fattibilità da parte della dirigenza grigiorossa, senza che sia stata raggiunta alcuna intesa formale con il club ligure o con il giocatore.

Il profilo del giocatore e la situazione contrattuale

Thorsby, centrocampista centrale norvegese di 29 anni, è approdato al Genoa nell’estate del 2024. Il suo contratto con il club rossoblù è valido fino al 30 giugno 2026. Dotato di fisicità e esperienza in Serie A, il norvegese è visto dalla Cremonese come un profilo interessante per dare maggiore competitività e peso alla mediana in vista del resto della stagione.

La strategia di mercato della Cremonese

Il sondaggio per Thorsby si inserisce in una serie di valutazioni della società grigiorossa per rinforzare la squadra di mister Davide Nicola. Secondo alcune voci di mercato, il club avrebbe nel mirino anche altri profili per il centrocampo, come Youssef Maleh del Lecce, e per la difesa, dove piace Luca Marianucci del Napoli. L’interesse per Thorsby rappresenta quindi una delle opzioni sul tavolo della dirigenza in queste ultime settimane di calciomercato.

Il prossimo passo spetta ora alla Cremonese: valutare se trasformare questa indagine preliminare in una trattativa concreta per portare a Cremona l’esperienza del centrocampista norvegese.