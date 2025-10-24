Cremonese, parla Baschirotto: “Il nostro segreto…”

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 24 Ottobre 2025

Cremonese Baschirotto – La sorpresa di questo inizio di Serie A è senza dubbio la Cremonese. I lombardi sono riusciti a sorprendere il Milan nella prima partita di campionato e attualmente si trovano a metà classifica: uno dei nuovi acquisti, Federico Baschirotto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CR1 sul momento della squadra.

Sull’ultima partita – “ Con l’Udinese resta un po’ di rammarico, perché avremmo meritato qualcosa in più. Due punti in più avrebbero fatto comodo, ma portiamo a casa quanto di buono è stato fatto. Ora dobbiamo migliorare ciò che si poteva fare meglio”.

Pubblico caldo – “Giocare in casa ci aiuta: i tifosi si fanno sentire, sono con noi nei momenti importanti. Ci stiamo preparando seguendo le indicazioni del mister e ogni giocatore è predisposto a dare il massimo”.

Prossimi impegni – “Pensiamo partita per partita. È il modo migliore per restare concentrati e non perdere di vista l’obiettivo”.

Sulla squadra – “Stiamo bene, si vede dalle prestazioni. Siamo un gruppo coeso, ci aiutiamo in campo e questo fa ben sperare“.

