Cremonese-Napoli: probabili formazioni e diretta tv del match

Un crocevia di classifica allo Zini

La 17ª giornata di Serie A propone il confronto tra Cremonese e Napoli, in programma oggi alle 15 allo stadio Zini. Due squadre con obiettivi diversi ma unite dalla stessa necessità: fare punti. I grigiorossi cercano continuità per allontanarsi dalle zone calde, i partenopei vogliono restare agganciati al vertice, confermando la solidità del nuovo corso.

Le scelte della Cremonese

Davide Nicola ritrova Payero, pronto a completare la mediana con Bondo e Vandeputte. Sulle corsie agiranno Barbieri e Pezzella, chiamati a garantire spinta e copertura. In difesa è recuperato Bianchetti, favorito per partire dall’inizio nel terzetto con Baschirotto e Terracciano davanti ad Audero. In attacco spazio all’esperienza, con la coppia Bonazzoli-Vardy chiamata a pungere una difesa di livello.

Il Napoli tra gestione e qualità

In casa Napoli, Antonio Conte valuta le condizioni di Olivera e Beukema, ma ha già pronto il piano B. Politano e Spinazzola sono in pole per le fasce, con Di Lorenzo che può scalare nella linea difensiva. In mezzo al campo, l’equilibrio sarà affidato a Lobotka e McTominay. Davanti, Lang si gioca una maglia con Elmas per completare il reparto con David Neres e Hojlund.

Probabili formazioni e diretta tv

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

La gara Cremonese-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile su smart tv e in streaming tramite app, oltre al canale DAZN 1 per gli abbonati Sky Q.