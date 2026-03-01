Cremonese-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le scelte di Nicola

Sarà Cremonese-Milan ad aprire la domenica della 27ª giornata di Serie A, sfida che mette in palio punti pesanti per obiettivi differenti. I grigiorossi cercano continuità e fiducia davanti al proprio pubblico.

Mister Nicola dovrebbe riproporre dal primo minuto il tandem offensivo formato da Vardy e Bonazzoli, con Sanabria e Djuric pronti a subentrare. In cabina di regia si rivede Bondo, favorito anche dalle condizioni non ottimali di Payero. Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Zerbin e Barbieri, mentre in difesa Ceccherini è il candidato principale per sostituire l’indisponibile Baschirotto.

Le mosse di Allegri

Nel Milan, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Gabbia. Nel terzetto arretrato tornerà titolare Pavlovic, con le corsie affidate a Saelemaekers e Bartesaghi. A centrocampo si candida Fofana accanto a Modric e Rabiot, in una linea che punta su equilibrio ed esperienza.

In attacco spazio alla coppia Leao-Pulisic, con Nkunku e Fullkrug pronti a incidere a gara in corso.

Cremonese-Milan, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, tramite app su smart tv, console e dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky con pacchetto “Zona DAZN” potranno seguirla anche sul canale 214.