Cremonese-Milan 0-2, pranzo con vista Champions per il Diavolo

Il Milan di Massimiliano Allegri batte la Cremonese in trasferta per 0-2 e guadagna altri passi nel percorso Champions: Pavlovic decisivo

CREMONESE MILAN 0-2 – Con le unghie e con i denti, ma soprattutto con la spalla di Strahinja Pavlovic. Dopo il gol (invano) realizzato nella gara d’andata, il difensore serbo svetta su un perfetto cross dalla sinistra di Luka Modric e spalanca nuovi orizzonti Champions per la prossima stagione del Milan. Al minuto 89 dopo una gara in cui la Cremonese aveva approcciato meglio e sfiorato il vantaggio, il serbo stappa una partita complicata per le troppe occasioni fallite dagli ospiti. Con un Audero versione super eroe in almeno tre circostanze, uscire con un solo punto dallo Zini avrebbe riaperto una corsa al quarto posto che i rossoneri non possono permettersi di riaccendere.

Ovvio, la matematica non certifica ancora il raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale che, l’inarrestabile corsa dell’Inter, sta trasformando nel massimo possibile da agguantare per il Milan a fine annata. Eppure, il blitz in area Cremonese di Pavlovic e il tap-in in solitaria di Rafael Leao, proprio all’ultimo minuto, hanno reso il pranzo di Cremona quasi stellato in ottica qualificazione Champions. Se il sogno Tricolore si sta infrangendo sulle vittorie in serie di un’Inter versione “pigliatutto” in campionato, poter staccare il pass per il quarto posto limiterebbe possibili e ulteriori frizioni tra le varie componenti di Casa Milan, rasserenando gli animi.

Il Milan allo Zini: massimo risultato con il massimo sforzo nel finale

“Alla fine conta il bene comune e la squadra dev’essere competitiva in vista della prossima stagione. Conta solamente il Milan”, ha ribadito il D.S. Igli Tare a pochi istanti dal lunch match, quasi a indicare qualche crepa tra le mura della sede del club in termini di coesione e unità d’intenti. Le polemiche, tuttavia, sembrano non intaccare una squadra unita e proiettata verso il raggiungimento dell’obiettivo sempre più alla portata, grazie anche al venticinquesimo risultato utile nelle ultime ventisette partite.

A una settimana da un Derby in cui i rossoneri cercheranno di rendere nuovamente una “chimera” una rincorsa Scudetto che, al momento, appare più di un’utopia, il Diavolo trova il miglior modo per presentarsi all’appuntamento senza ulteriori rimpianti. “A marzo si decidono le annate” ripete sempre Mister Allegri: e dal 1º giorno del mese il Milan non delude le aspettative del proprio allenatore. Mancano ancora undici gare prima di tirare le somme finali di una stagione lunga e controversa, ma il treno Champions passa anche da Cremona.