Cremonese-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Dicembre 2025 · Aggiornato il 7 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Cremonese-Lecce, Nicola contro Di Francesco: sfida chiave al “Giovanni Zini”

La 14ª giornata di Serie A propone un incrocio delicato tra Cremonese e Lecce, due squadre a caccia di punti pesanti in chiave classifica. Allo stadio “Zini” va in scena una partita che può incidere sull’equilibrio della parte bassa della graduatoria.

Probabili formazioni di Cremonese-Lecce

In casa Cremonese, Davide Nicola punta sulla continuità. Davanti confermato il tandem Jamie Vardy – Federico Bonazzoli, con Michel Bondo in cabina di regia al posto dell’indisponibile Alberto Grassi. Sulle corsie laterali agiscono Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella, mentre Alessio Zerbin rientra tra i convocati e può offrire soluzioni a gara in corso. In difesa la linea è guidata da Federico Baschirotto, con Emil Audero tra i pali.

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco valuta la conferma di Lameck Banda nel tridente con Nikola Stulic e il rilancio dal primo minuto di Tete Morente, favorito su Santiago Pierotti. In mezzo al campo la diga è composta da Medon Berisha, Balthazar Pierret Coulibaly e Ylber Ramadani, mentre il reparto arretrato è orchestrato da Kialonda Gaspar. Tra i pali spazio a Wladimiro Falcone.

Cremonese-Lecce, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic; Banda. All. Di Francesco.

Dove vedere Cremonese-Lecce in tv

Il match Cremonese-Lecce sarà trasmesso oggi in diretta esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

