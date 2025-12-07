 Salta al contenuto

Cremonese-Lecce, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
Davide Nicola

Foto © Stefano D’Offizi

Cremonese-Lecce, Nicola contro Di Francesco: sfida chiave al “Giovanni Zini”

La 14ª giornata di Serie A propone un incrocio delicato tra Cremonese e Lecce, due squadre a caccia di punti pesanti in chiave classifica. Allo stadio “Zini” va in scena una partita che può incidere sull’equilibrio della parte bassa della graduatoria.

Probabili formazioni di Cremonese-Lecce

In casa Cremonese, Davide Nicola punta sulla continuità. Davanti confermato il tandem Jamie VardyFederico Bonazzoli, con Michel Bondo in cabina di regia al posto dell’indisponibile Alberto Grassi. Sulle corsie laterali agiscono Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella, mentre Alessio Zerbin rientra tra i convocati e può offrire soluzioni a gara in corso. In difesa la linea è guidata da Federico Baschirotto, con Emil Audero tra i pali.

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco valuta la conferma di Lameck Banda nel tridente con Nikola Stulic e il rilancio dal primo minuto di Tete Morente, favorito su Santiago Pierotti. In mezzo al campo la diga è composta da Medon Berisha, Balthazar Pierret Coulibaly e Ylber Ramadani, mentre il reparto arretrato è orchestrato da Kialonda Gaspar. Tra i pali spazio a Wladimiro Falcone.

Cremonese-Lecce, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Stulic; Banda. All. Di Francesco.

Dove vedere Cremonese-Lecce in tv

Il match Cremonese-Lecce sarà trasmesso oggi in diretta esclusiva su DAZN  con collegamento a partire dalle ore 12:00.

