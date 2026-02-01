Cremonese-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

La domenica della 23ª giornata di Serie A prevede il match allo Zini tra Cremonese e Inter, sfida che mette di fronte obiettivi opposti ma uguale bisogno di punti. Calcio d’inizio alle ore 18, con entrambi gli allenatori chiamati a gestire assenze pesanti e rotazioni mirate.

Le scelte della Cremonese

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

In casa Cremonese, Davide Nicola deve fare i conti con un centrocampo ridotto all’osso. Gli stop di Collocolo, Bondo e Payero aprono le porte all’immediato impiego di Maleh, nuovo innesto pronto a prendersi responsabilità fin dal primo minuto. Sulle corsie laterali, la squalifica di Barbieri offre un’occasione importante a Floriani Mussolini, con Pezzella confermato sul lato opposto.

Al centro della difesa toccherà a Baschirotto guidare il reparto, mentre davanti Nicola si affida all’esperienza e al fiuto del gol della coppia Vardy-Bonazzoli, chiamata a mettere sotto pressione una retroguardia nerazzurra rinnovata.

Ti potrebbe interessare Inter, Massolin a un passo: accordo col Modena ai dettagli Calciomercato News

L’Inter tra assenze e rotazioni

Sul fronte Inter, Cristian Chivu deve rinunciare a Barella e Calhanoglu, indisponibilità che spalancano le porte della regia a Zielinski. In attacco non si discute la presenza di Lautaro Martinez, riferimento offensivo di una squadra che vuole continuità.

Ti potrebbe interessare Pronostico Cremonese vs Inter 01 Febbraio 2026 Cremonese Calcio News 24/7 | Europa Calcio

Sugli esterni agiranno Luis Henrique e Dimarco, mentre Carlos Augusto resta ai box dopo il problema accusato in rifinitura. In difesa è pronto a tornare dal primo minuto Akanji, davanti a Sommer, anche se la candidatura di Martinez resta sullo sfondo.

Dove vederla in tv

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e SkySport. Disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Un appuntamento chiave per la corsa salvezza dei grigiorossi e per le ambizioni di vertice dei nerazzurri.