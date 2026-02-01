Cremonese-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv
La domenica della 23ª giornata di Serie A prevede il match allo Zini tra Cremonese e Inter, sfida che mette di fronte obiettivi opposti ma uguale bisogno di punti. Calcio d’inizio alle ore 18, con entrambi gli allenatori chiamati a gestire assenze pesanti e rotazioni mirate.
Le scelte della Cremonese
In casa Cremonese, Davide Nicola deve fare i conti con un centrocampo ridotto all’osso. Gli stop di Collocolo, Bondo e Payero aprono le porte all’immediato impiego di Maleh, nuovo innesto pronto a prendersi responsabilità fin dal primo minuto. Sulle corsie laterali, la squalifica di Barbieri offre un’occasione importante a Floriani Mussolini, con Pezzella confermato sul lato opposto.
Al centro della difesa toccherà a Baschirotto guidare il reparto, mentre davanti Nicola si affida all’esperienza e al fiuto del gol della coppia Vardy-Bonazzoli, chiamata a mettere sotto pressione una retroguardia nerazzurra rinnovata.
L’Inter tra assenze e rotazioni
Sul fronte Inter, Cristian Chivu deve rinunciare a Barella e Calhanoglu, indisponibilità che spalancano le porte della regia a Zielinski. In attacco non si discute la presenza di Lautaro Martinez, riferimento offensivo di una squadra che vuole continuità.
Sugli esterni agiranno Luis Henrique e Dimarco, mentre Carlos Augusto resta ai box dopo il problema accusato in rifinitura. In difesa è pronto a tornare dal primo minuto Akanji, davanti a Sommer, anche se la candidatura di Martinez resta sullo sfondo.
Dove vederla in tv
Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN e SkySport. Disponibile anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Un appuntamento chiave per la corsa salvezza dei grigiorossi e per le ambizioni di vertice dei nerazzurri.