 Salta al contenuto
Calciomercato News Cremonese Calcio News 24/7 | Europa Calcio

Cremonese, in arrivo Djuric dal Parma

Raffaele Campo
2 min

CREMONESE DJURIC – Operazione a sorpresa in entrata della Cremonese, che oggi ha perso 1-0 sul campo del Sassuolo.

Come riferisce Sky Sport, i grigiorossi avrebbero chiuso per l’arrivo di Milan Djuric dal Parma.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

CREMONESE DJURIC – L’esperto bomber bosniaco dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lascia il Parma dopo soli dodici mesi, arco temporale condizionato da un infortunio che ha tenuto il centravanti a lungo lontano dai campi di gioco. Per Djuric si tratta di un ritorno alla Cremonese, dove era già stato nella stagione 2011/2012.

Inoltre, Davide Nicola lo aveva già allenato alla Salernitana nella stagione 2021/2022 conquistando una storica salvezza. Con la speranza di ripeterla a Cremona.

leggi anche:

  1. Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
  2. Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
  3. Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
  4. Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
  5. Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
  6. Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
  7. Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
  8. Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS CASINÒ

Fino A 1500€ + 150 FS

Pacchetto Welcome 150 Free Spins Slot & Live
OTTIENI BONUS