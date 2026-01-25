Cremonese, in arrivo Djuric dal Parma
CREMONESE DJURIC – Operazione a sorpresa in entrata della Cremonese, che oggi ha perso 1-0 sul campo del Sassuolo.
Come riferisce Sky Sport, i grigiorossi avrebbero chiuso per l’arrivo di Milan Djuric dal Parma.
CREMONESE DJURIC – L’esperto bomber bosniaco dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2027.
Lascia il Parma dopo soli dodici mesi, arco temporale condizionato da un infortunio che ha tenuto il centravanti a lungo lontano dai campi di gioco. Per Djuric si tratta di un ritorno alla Cremonese, dove era già stato nella stagione 2011/2012.
Inoltre, Davide Nicola lo aveva già allenato alla Salernitana nella stagione 2021/2022 conquistando una storica salvezza. Con la speranza di ripeterla a Cremona.
