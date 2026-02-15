Cremonese-Genoa: probabili formazioni e diretta tv

Le scelte di Nicola

Alle 15 lo Stadio Zini ospita Cremonese-Genoa, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A. Punti pesanti in palio, equilibrio annunciato e qualche ballottaggio ancora aperto.

Nella Cremonese, Davide Nicola sembra orientato a dare continuità alla struttura vista nelle ultime uscite. In porta confermato Audero. In difesa può rivedersi dal primo minuto Terracciano, con il resto del reparto chiamato a garantire solidità. A centrocampo Grassi agirà da perno centrale, affiancato da Thorsby e Maleh nel ruolo di mezz’ali. Sulle corsie spazio a Barbieri e Pezzella. Davanti, coppia formata da Bonazzoli e Vardy, chiamati a concretizzare quanto prodotto.

Convocato Vandeputte, tornato in gruppo dopo l’infortunio: una soluzione in più a gara in corso.

Le mosse di De Rossi e la diretta tv

Nel Genoa, Daniele De Rossi punta su un attacco dinamico con Vitinha e Colombo. Baldanzi, rientrato, dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo Ellertsson è insidiato da Amorim, mentre sugli esterni agiranno Martin e Norton-Cuffy. Difesa a tre guidata da Ostigard, tra i pali Bijlow.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con calcio d’inizio alle 15.00. Disponibile tramite app su smart tv, su Sky Q e sul canale DAZN attivabile su Sky.