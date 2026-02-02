Cremonese, colpo in difesa: Luperto a un passo dal sì

La Cremonese accelera con decisione e piazza uno dei colpi più mirati di questa fase di calciomercato. Il club grigiorosso è ormai a un passo da Sebastiano Luperto, profilo individuato per dare struttura, esperienza e leadership al reparto arretrato. Con la stagione entrata nel vivo, la dirigenza ha scelto di intervenire con tempismo e lucidità.

Accordo vicino con il Cagliari

La trattativa con il Cagliari ha registrato una netta accelerazione nelle ultime ore. Sul tavolo c’è un’offerta ufficiale compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra ritenuta congrua dal club sardo, che dopo la vittoria contro il Verona ha trovato maggiore serenità in classifica. Un dettaglio non secondario, perché ha aperto alla possibilità di liberare il centrale senza compromettere gli equilibri tecnici.

Luperto, profilo ideale per Nicola

Per Davide Nicola, Luperto rappresenta molto più di un semplice rinforzo. È un difensore affidabile, abituato a lottare per obiettivi complessi, con una conoscenza profonda della Serie A. La sua capacità di leggere le situazioni, guidare la linea e garantire continuità si sposa perfettamente con le esigenze della Cremonese, chiamata a costruire la propria salvezza anche attraverso solidità e organizzazione.

Ultimi dettagli, poi la firma

L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. Restano da sistemare solo alcuni aspetti formali, ma la sensazione è che la fumata bianca sia imminente. Luperto è pronto a vestire il grigiorosso e a diventare un punto di riferimento immediato nello spogliatoio.

Un segnale chiaro al campionato. La Cremonese c’è, e vuole restarci. Anche passando da scelte mirate, concrete e perfettamente coerenti con il proprio progetto tecnico.