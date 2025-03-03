CR7 alla scoperta delle Americhe? La Portuguesa sogna il colpo

La Portuguesa, società brasiliana di chiara matrice lusitana, avrebbe intenzione di formulare una proposta per CR7: le parole del Presidente

PORTUGUESA CR7 – Ha conquistato la stima del mondo intero segnando reti a raffica in Europa, prima, e in Arabia Saudita, Paese nel quale ha continuato, imperterrito, a far raccogliere ai malcapitati portieri avversari palloni in fondo al sacco. Lo ha fatto iscrivendo a referto per 943 volte il proprio nome, con firme d’autore che l’hanno condotto nell’olimpo dei calciatori più forti della storia di questo sport. E dopo l’avventura in Arabia, per CR7, o meglio, Cristiano Ronaldo, potrebbe anche arrivare il momento di andare alla scoperta delle Americhe. Almeno, dal punto di vista calcistico. Stando a quanto riferito dallo stesso patron del piccolo club brasiliano, la Portuguesa avrebbe intenzione di consolidare le radici lusitane della piccola realtà carioca attualmente militante in Serie D.

Dopo aver effettuato un tentativo concreto per Nani, altro rinomato esterno portoghese con un passato in Italia, la Portuguesa sogna lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Brasile per “salvaguardare l’orgoglio della comunità lusitana nel mondo carioca”, a detta di Alex Bourgeois, patron del club. Il tentativo potrebbe rivelarsi molto più impegnativo del previsto considerando l’ormai imminente rinnovo contrattuale dell’ex Real Madrid e Juventus con l’Al Nassr, club arabo guidato da Stefano Pioli, ex tecnico del Milan.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sognando Ronaldo: il Portuguesa tenta il miracolo per CR7

Malgrado ciò, il Presidente del Portuguesa ha dichiarato: “Ronaldo è il più grande portoghese di tutti i tempi e la più grande personalità del mondo attuale. Mi pare ovvio che, a un certo punto, dovremo arrivare a parlare con lui di questa possibilità”, ha chiosato Bourgeois, plenipotenziario del piccolo club nato nel 2020. Dopo gli svariati record raggiunti in Europa e in Arabia Saudita, dunque, per CR7 potrebbe essere giunto il momento di sbarcare in Brasile.