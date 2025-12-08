Coventry di Lampard domina la Championship e sogna la Premier

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

La corsa del Coventry verso la Premier

Il Coventry di Frank Lampard sta vivendo una stagione che ha ribaltato ogni previsione. La squadra delle West Midlands guida la Championship con autorità e ha costruito un margine di sette punti sul Middlesbrough dopo appena diciannove giornate.

Un ruolino di marcia da capolista

Il gruppo guidato da Lampard ha trovato continuità. Cinque vittorie consecutive, due sconfitte negli ultimi due mesi contro Wrexham e Ipswich e una serie complessiva di tredici successi, quattro pari e due sconfitte. La crescita è evidente, soprattutto se confrontata con la passata stagione, chiusa al quinto posto e interrotta in semifinale playoff dal Sunderland.

La rinascita di Lampard

Da calciatore, Lampard ha scritto la storia del Chelsea. Da allenatore, il percorso è stato più complicato, tra i tentativi con i Blues e l’esperienza difficile all’Everton. A Coventry, però, ha trovato la dimensione giusta. Lui stesso lo ha spiegato con lucidità: “Dobbiamo costruire il carattere per ottenere la promozione”.

Gli Sky Blues credono nel ritorno

Il popolo degli Sky Blues canta “Un Frank Lampard, c’è solo un Frankie Lampard” dopo ogni partita. Il legame è forte e la squadra risponde. Guardando alle ultime promozioni in premier league — Leeds United, Norwich City, Fulham, Burnley, Leicester City — il Coventry vuole aggiungere il suo nome alla lista.

Il traguardo manca da venticinque anni. Ora la strada è aperta e il Coventry corre. Lampard pure.