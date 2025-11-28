Countdown Bremer, scocca l’ora per il rientro: la partita indicata

Anthony Ferrara · Pubblicato il 28 Novembre 2025 · Aggiornato il 28 Novembre 2025

Gleison Bremer, centrale brasiliano della Juventus, potrebbe essere pronto a partire dalla prossima settimana: la partita del rientro

BREMER PARTITA RIENTRO IN CAMPO – Tanti, troppi, problemi fisici stanno costellando la definitiva ascesa di Gleison Bremer, centrale della Juventus. Dopo la rottura del legamento crociato subita nel corso della passata stagione, l’ex difensore del Torino è alle prese con un infortunio al menisco dallo scorso 27 settembre, gara in cui ha alzato nuova bandiera bianca contro l’Atalanta. Dalla sfida successiva al Milan, all’Allianx Stadium, tifosi e addetti ai lavori del club bianconero attendono con ansia il rientro in campo di una colonna portante della retroguardia. L’assenza di Bremer, in questa prima parte di stagione, ha causato un nuovo decadimento del muro difensivo della Juventus.

Ma il countdown per il ritorno del classe 1997 potrebbe essere ridotto agli ultimi granelli di sabbia, ormai. Secondo quanto appreso da Il Corriere dello Sport, la partita cerchiata in rosso sul calendario di Gleison Bremer per rispondere “presente” all’appello di Luciano Spalletti è una di quelle non certo banali: il 7 dicembre, al Maradona, è in programma Napoli–Juventus. Plausibile pensare che il brasiliano possa partire, quantomeno, dalla panchina prima di riprendere il proprio scettro in mano da guida principe della difesa.

Ancora un paio di impegni, dunque, e la Vecchia Signora potrebbe nuovamente contare sull’apporto di un leader assoluto della squadra dal punto di vista tecnico e del temperamento, con Bremer eletto capitano già nel corso della gara contro l’Atalanta, lo scorso 27 settembre. Da quel momento, la Juventus ritroverà un calciatore fondamentale per raddrizzare una stagione, fin qui, abbastanza complicata. Il rientro del brasiliano è alle porte.

