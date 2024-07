Joaquin Correa, reduce dall’esperienza al Marsiglia, in Ligue 1, avrebbe rivenuto una proposta dall’Aek Atene, squadra di Almeyda

Contratto, oneroso, con scadenza fissata nel 2025; un’esperienza non certo esaltante in Ligue 1, all’Olympique Marsiglia, culminata con diciannove presenze tra tutte le competizioni e nessuna rete o assist all’attivo. Joaquin Correa, attaccante argentino ex Lazio, rientrerà dal prestito al club transalpino all’Inter, con la dirigenza nerazzurra intenta a reperire sul mercato una nuova destinazione per l’argentino.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trentenne attaccante avrebbe ricevuto un interessamento dalla Grecia, in particolare dall’Aek Atene, squadra allenata da un ex conoscenza proprio dei nerazzurri e dei biancocelesti. Si tratta di Matias Almeyda, ex centrocampista che ha militato all’Inter dal 2002 al 2004 e attuale tecnico del sodalizio greco. In queste ultime ore sarebbero in corso i primi colloqui con l’entourage di un calciatore in continua ricerca della definitiva consacrazione, ma ancora troppo discontinuo nelle prestazioni, malgrado un’ottima tecnica di base.

Per far sì che l’operazione possa essere definita mediante la formula del prestito, la società nerazzurra dovrebbe estendere l’accordo con Correa per un’altra stagione, in considerazione, appunto, dell’imminente scadenza contrattuale. Nel frattempo, Matias Almeyda potrebbe aiutare i nerazzurri a sfoltire un reparto offensivo che ha registrato l’arrivo di Mehdi Taremi, centravanti classe 1992, ex Porto.

