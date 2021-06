Correa-PSG, trattativa bloccata – Il futuro di Joaquin Correa potrebbe essere all’ ombra della Torre Eiffel. Ma per far sì che questo accada il PSG vorrebbe inserire una contropartita nell’ operazione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, al momento, i dialoghi tra le parti sono in stand-by poichè la Lazio valuta il giocatore 45 milioni di Euro e il Paris vorrebbe inserire Sarabia nell’ operazione.

Correa-PSG, trattativa bloccata – Nulla di concreto, dunque, al momento ma la possibilità che un giocatore dei parigini possa approdare alla corte di Maurizio Sarri, proprio per il partente Correa sta prendendo sempre più piede.

