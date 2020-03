Coronavirus, Cellino: “Chiedo sconto contributi sugli stipendi dei giocatori” Le dichiarazioni del presidente del Brescia sull'emergenza Coronavirus Coronavirus Cellino – La grave emergenza causata dal Covid-19 ha sconvolto anche il mondo dello sport. Negli ultimi tre giorni, infatti, diversi sportivi sono risultati positivi al tampone. Inoltre, molte Leghe hanno deciso di sospendere i propri campionati, per salvaguardare la salute degli atleti. Anche la UEFA, oramai, ha deciso che è il momento di bloccare le competizioni europee e, nella giornata di martedì, potrebbe annunciare anche il rinvio degli Europei 2020. L’emergenza Coronavirus causerà inevitabilmente dei danni economici a tutti i Paesi colpiti e alle proprie aziende. Anche il mondo del calcio, adesso, sembra preoccuparsi. Il presidente del Brescia Cellino ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica. Di seguito le sue parole: “Il governo ci sconti i contributi sugli stipendi dei giocatori”. Crede che sia la soluzione migliore?

“Per lo Stato sarebbe una perdita di 150 milioni. Ma non è peggio se fallisce il calcio italiano, che oggi è la terza azienda del Paese?”. Coronavirus Cellino – Secondo Lei quando riprenderà il campionato?

"Nella più rosea delle previsioni, potrebbe ripartire a porte chiuse la prima settimana di maggio. Potremmo dare ai calciatori 25 giorni di vacanza e farli tornare il 15 aprile. A quel punto le vacanze le avrebbero già fatte e si potrebbe finire il campionato tra maggio e giugno. Ma se la cosa va peggio di come pensiamo, perdiamo 5 mesi di campionato".

