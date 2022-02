Vigilia di Coppa Italia per la Lazio attesa dalla trasferta di San Siro contro il Milan e Maurizio Sarri senza peli sulla lingua nel breve commento su Sky Sport:

“Dispiace che la competizione sia una delle competizione più antisportive del Mondo, un sorteggio che non si sa dove viene fatto, quando viene fatto, da chi viene fatto… è una competizione palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre ma abbiamo voglia, fame, squadra difficilissima che si sta giocando lo Scudetto, dobbiamo andare a cercare di giocarcela a tutti i costi“.

