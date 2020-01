Coppa Italia, risultati: Inter vs Cagliari, Lazio – Cremonese e Napoli – Perugia

COPPA ITALIA RISULTATI – Negli ottavi di Coppa Italia, nessun problema per l’Inter che a San Siro ospita il Cagliari: vantaggio immediato dopo venti secondi con Romelu Lukaku e raddoppio attorno al ventesimo di Borja Valero. Al 49′, ancora il belga, questa volta di testa per la doppietta personale.

Brutta prova per i sardi che migliorano nel secondo tempo: palo di Nainggolan e rete di Oliva prima del 4-1 siglato di testa da Andrea Ranocchia ma dovranno necessariamente cambiare passo domenica in campionato nella trasferta di Brescia.

Alle ore 18.00, la Lazio ha battuto all’Olimpico per 4-0 la Cremonese: a segno ancora Immobile su calcio di rigore dopo le reti di Gabarron e Parolo. Chiude Quissanga ad un minuto dal termine.

Alle ore 15.00, aveva aperto la giornata odierna di Coppa Italia il Napoli allo stadio San Paolo: contro il Perugia del mister Serse Cosmi, protagonista Lorenzo Insigne con una doppietta su calcio di rigore al 26′ al 38′.