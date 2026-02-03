Coppa Italia, quarti domani al via: apre l’Inter, l’11 chiude Bologna-Lazio
Iniziano domani i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26: la prima a scendere in campo èl’Inter che causa Olimpiadi invernali Milano-Cortina giocherà all’U-Power Stadium di Monza la sua gara contro il Torino; il giorno successivo, giovedì 5 febbraio, si resta in Lombardia, non troppi chilometri di distanza per Atalanta-Juventus.
Le ultime due gare sono in programma la settimana successiva: martedì, il Napoli ospita il Como mentre chiude mercoledì 11 febbraio la sfida tra Bologna e Lazio.
A differenza delle semifinali, tutte le partite sono in gara unica con calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.