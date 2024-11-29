Coppa Italia, ottavi: martedì parte la tre giorni con le prime big
Riparte la Coppa Italia con le prime quattro gare degli ottavi di finale: la prima a scendere in campo sarà martedì il Bologna che ospiterà il Monza; a seguire, il Milan riceverà il Sassuolo mentre il derby Fiorentina-Empoli e Lazio-Napoli saranno le uniche gare rispettivamente del mercoledì e giovedì.
Le restanti gare sono in programma due settimane dopo ancora su tre giorni.
Il programma completo degli ottavi:
martedì 3 dicembre
Bologna-Monza (ore 18.30)
Milan-Sassuolo (ore 21.00)
mercoledì 4 dicembre, ore 21.00
Fiorentina-Empoli
giovedì 5 dicembre, ore 21.00
Lazio-Napoli
martedì 17 dicembre, ore 21.00
Juventus-Cagliari
mercoledì 18 dicembre
Atalanta-Cesena (ore 18.30)
Roma-Sampdoria (ore 21.00)
giovedì 19 dicembre, ore 21.00
Inter-Udinese
