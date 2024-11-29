 Salta al contenuto
Coppa Italia, ottavi: martedì parte la tre giorni con le prime big

Riparte la Coppa Italia con le prime quattro gare degli ottavi di finale: la prima a scendere in campo sarà martedì il Bologna che ospiterà il Monza; a seguire, il Milan riceverà il Sassuolo mentre il derby Fiorentina-Empoli e Lazio-Napoli saranno le uniche gare rispettivamente del mercoledì e giovedì.

Le restanti gare sono in programma due settimane dopo ancora su tre giorni.

Il programma completo degli ottavi:

martedì 3 dicembre

Bologna-Monza (ore 18.30)
Milan-Sassuolo (ore 21.00)

mercoledì 4 dicembre, ore 21.00

Fiorentina-Empoli

giovedì 5 dicembre, ore 21.00

Lazio-Napoli

martedì 17 dicembre, ore 21.00

Juventus-Cagliari

mercoledì 18 dicembre

Atalanta-Cesena (ore 18.30)
Roma-Sampdoria (ore 21.00)

giovedì 19 dicembre, ore 21.00

Inter-Udinese

