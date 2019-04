Coppa Italia, Milan – Lazio: probabili formazioni

Formazioni: Gattuso cambia e prova la difesa a 3 con Caldara, Inzaghi schiera tutti i migliori

Semifinali di ritorno di Coppa: Milan – Lazio

All’andata finì 0-0, esattamente come lo scorso. Lo scorso anno, ai rigori, passò il Milan. Era un altro Milan, era un’altra Lazio. Oggi sarà diverso. Rischiano di più i biancocelesti, obbligati a vincere per sperare in una qualificazione almeno in Europa League visto che, momentaneamente, sono ottavi in classifica, superati anche dal Torino.

Qui Milan

Gattuso pensa di stravolgere il Milan cambiando uomini e assetto tattico. Pronto l’esperimento della difesa a 3 e per l’occasione potrebbe essere ripescato Caldara, maestro in questa circostanza. Nel centrocampo a 4 il sacrificato dovrebbe essere Calhanoglu con Calabria e Laxalt sugli esterni. Davanti Castillejo titolare dopo il gol al Parma.

Qui Lazio

Inzaghi dovrebbe schierare la miglior formazione possibile compreso il disastroso Milinkovic Savic che domenica è stato protagonista in negativo nella sconfitta contro il Chievo. Luis Alberto è l’altra mezz’ala con Correa in appoggio ad Immobile. C’è Romulo sulla destra.

Milan – Lazio: probabili formazioni

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. All: Gattuso.

Lazio: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All: Inzaghi.