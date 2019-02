Coppa Italia, Lazio avanti. Spalletti: “Questa Inter ha messo cuore, si va avanti”

Spalletti post Inter - Lazio

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter ha commentato in mixed zone l’uscita ai rigori dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Le sue parole:

“La posta in palio era altissima dentro queste competizione, anche perché poi ci sarebbe stato il derby, una semifinale, qualcosa che ti crea sempre sensazioni forti e importanti che soprattutto giocatori e club come noi sono stimolati a fare. Mentre nell’ultima partita ero poco soddisfatto per la mancanza di cuore messo dentro la partita, questa volta no, hanno messo forza e spirito. Darò una mano e si dirò che si va avanti, non ho da puntualizzare qualcosa”.

L’Inter di Spalletti affronterà domenica il Bologna ancora a San Siro.