 Salta al contenuto
Como Calcio News 24/7 Napoli Calcio News 24/7

Coppa Italia, il Como fa la storia: Napoli eliminato ai rigori

Cristiano Abbruzzese
2 min
Cesc Fabregas risultatismo
Foto © Stefano D'Offizi

Impresa lariana al Maradona

Il Como scrive una delle pagine più belle della sua stagione superando il Napoli ai calci di rigore e conquistando la semifinale di Coppa Italia 2025/26. Al Maradona finisce 1-1 al termine dei tempi regolamentari, poi una lunghissima serie dal dischetto premia la squadra di Cesc Fabregas, lucida e coraggiosa anche nei momenti di massima pressione.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Baturina illude, Vergara risponde

Il primo squillo è degli ospiti. Al 38’ Martin Baturina trasforma con freddezza un calcio di rigore, gelando lo stadio. Nell’intervallo Antonio Conte scuote il Napoli e la reazione è immediata. Passano pochi secondi nella ripresa e Vergara firma l’1-1, riportando equilibrio e fiducia tra gli azzurri. Il forcing finale dei padroni di casa non basta a evitare i rigori.

Rigori infiniti, decisivo Butez

Dal dischetto la sfida si trascina a oltranza. Per il Napoli pesano gli errori di Romelu Lukaku e soprattutto di Stanislav Lobotka, fermato dalla parata decisiva di Jean Butez. Nel Como sbaglia soltanto Lucas Perrone, ma non basta a fermare l’impresa.

Como in semifinale, Napoli fuori

Il Como elimina il Napoli e diventa l’avversaria dell’Inter in semifinale. Per la squadra di Fabregas è un traguardo storico. Per gli azzurri, invece, una serata amara che chiude il cammino in Coppa Italia tra rimpianti e tensione.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria