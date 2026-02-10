Coppa Italia, il Como fa la storia: Napoli eliminato ai rigori

Impresa lariana al Maradona

Il Como scrive una delle pagine più belle della sua stagione superando il Napoli ai calci di rigore e conquistando la semifinale di Coppa Italia 2025/26. Al Maradona finisce 1-1 al termine dei tempi regolamentari, poi una lunghissima serie dal dischetto premia la squadra di Cesc Fabregas, lucida e coraggiosa anche nei momenti di massima pressione.

Baturina illude, Vergara risponde

Il primo squillo è degli ospiti. Al 38’ Martin Baturina trasforma con freddezza un calcio di rigore, gelando lo stadio. Nell’intervallo Antonio Conte scuote il Napoli e la reazione è immediata. Passano pochi secondi nella ripresa e Vergara firma l’1-1, riportando equilibrio e fiducia tra gli azzurri. Il forcing finale dei padroni di casa non basta a evitare i rigori.

Rigori infiniti, decisivo Butez

Dal dischetto la sfida si trascina a oltranza. Per il Napoli pesano gli errori di Romelu Lukaku e soprattutto di Stanislav Lobotka, fermato dalla parata decisiva di Jean Butez. Nel Como sbaglia soltanto Lucas Perrone, ma non basta a fermare l’impresa.

Como in semifinale, Napoli fuori

Il Como elimina il Napoli e diventa l’avversaria dell’Inter in semifinale. Per la squadra di Fabregas è un traguardo storico. Per gli azzurri, invece, una serata amara che chiude il cammino in Coppa Italia tra rimpianti e tensione.