Coppa d’Africa 2025: tutti i convocati dalla Serie A italiana

Coppa d’Africa 2025, il torneo alle porte

La Coppa d’Africa 2025, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, inizia già a lasciare il segno sulla Serie A Enilive. I commissari tecnici delle nazionali africane hanno diramato le prime liste ufficiali e diversi club italiani dovranno fare i conti con assenze pesanti in una fase delicata della stagione.

Il torneo si svilupperà in pieno calendario europeo, incidendo su campionato e coppe. Allenatori e dirigenti osservano con attenzione, consapevoli che la gestione delle rotazioni sarà decisiva.

I convocati della Serie A: club e nomi

Diversi protagonisti del massimo campionato italiano prenderanno parte alla competizione. L’Atalanta perde Ademola Lookman e Odilon Kossounou, mentre il Cagliari saluta Antoine Liteta e Zito Luvumbo. Nel Como è stato convocato Assane Diao, mentre il Genoa sarà senza Jean Onana.

La Lazio fornirà Fisayo Dele-Bashiru e Boulaye Dia, il Lecce contribuirà con Kialonda Gaspar, Lassana Coulibaly e Lameck Banda. Presenze anche da Pisa con Ebenezer Akinsanmiro e M’Bala Nzola, dalla Roma con El Aynaoui e Evan Ndicka, dal Torino con Saul Coco e Adam Masina, dall’Udinese con Rui Modesto e Vakoun Bayo, e dal Verona con Rafik Belghali.

L’impatto sul campionato

La Coppa d’Africa non è solo un evento internazionale, ma una variabile concreta per la Serie A. Le assenze prolungate potrebbero influenzare risultati, gerarchie e strategie di mercato invernale. Per molti club sarà una prova di maturità gestionale, oltre che tecnica.