Coppa d’Africa 2025, Premier in emergenza: Sunderland più colpito

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Coppa d’Africa Premier League: il punto sulle assenze

La prossima Coppa d’Africa rischia di cambiare gli equilibri della premier league. Il torneo, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio, vedrà partire numerosi giocatori in un periodo già fitto di impegni. La parola chiave è netta: Coppa d’Africa Premier League.

Sunderland in piena emergenza

Il Sunderland sarà il club più penalizzato con sette giocatori in partenza. Tra loro spiccano Noah Sadiki, Arthur Masoukou, Chemsdine Talbi, Reinildo Madawa, Bertrand Traoré, Simon Adingra e Habib Diarra, quest’ultimo in attesa di recupero fisico. Una perdita che potrebbe pesare in modo significativo sulla stagione dei Black Cats.

Le altre squadre più colpite

Situazione delicata anche per Wolves, Nottingham Forest e Crystal Palace, ciascuna con quattro potenziali convocati. Per gli Eagles, le condizioni di Ismaila Sarr destano preoccupazione, mentre Chadi Riad e Cheick Doucouré non hanno ancora messo minuti nelle gambe.

Il Nottingham Forest rischia di perdere Taywo Awoniyi, Ola Aina, Ibrahim Sangaré e Willy Boly, mentre i Wolves salutano Emmanuel Agbadou, Tawanda Chirewa e Tolu Arokontare.

Le big e il rischio minimo

Le grandi della Premier possono tirare un sospiro di sollievo. Arsenal, Chelsea, Leeds e Newcastle non avranno partenti, mentre il Liverpool perderà il solo Mohamed Salah. Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Everton, Fulham, Manchester City, Manchester United, Tottenham e West Ham dovranno invece far fronte a una o più assenze, in alcuni casi pesanti.

Il quadro è chiaro. L’inverno della Premier sarà un test di profondità, scelte e resistenza.