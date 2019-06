Copa America Thiago Silva: “Io finito? Non penso”

ORGOGLIO THIAGO SILVA – Il capitano del PSG e pilastro del Brasile, Thiago Silva, sta disputando un’ottima Copa America con la maglia della sua nazionale. I verdeoro sono i favoriti per la vittoria finale de torneo e si apprestano a incontrare il Paraguay nei quarti di finale di questa notte.

Un appuntamento da non fallire per la Selecao, orfana di Neymar – infortunatosi prima della competizione – ma viva più che mai, come il 35enne Thiago Silva. Una carriera di tutto rispetto quella del centrale brasiliano, protagonista nel Milan di Allegri, Thiago ha saputo condurre il PSG alla vittoria di ben sei campionati, anche se a livello europeo, il suo rendimento ha lasciato a desiderare.

COPA AMERICA THIAGO SILVA – In molti lo danno oramai sul viale del tramonto, ma le sue prestazioni rimangono di qualità assoluta nonostante la mancanza di Champions, Mondiali o Copa America in bacheca. Intervistato dalla stampa brasiliana prima di questo attesissimo match, il difensore ha voluto rivendicare la qualità delle sue prestazioni nonostante la sua età:

“Non credo di essere così scandaloso quando gioco e scendo in campo. Credo di essere in grado di capire quando dovrò smettere. Sarò capace di lasciare quando le mie gambe mi abbandoneranno. Mi piace come Zidane ha concluso la sua carriera, dopo una finale Coppa del Mondo. Prima o poi dovrò fermarmi pure io”.

Thiago Silva ha ancora molto da dire al calcio e per il momento, non c’è da parte del calciatore alcuna voglia di fermarsi. I rumors che lo vedono lontano da Parigi ci sono e il Milan sta alla finestra.