Conte torna al Napoli e prepara la sfida decisiva con l’Atalanta
Foto © Stefano D’Offizi
Il rientro di Conte e la ripartenza del Napoli
Il ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno segna un passaggio importante per il Napoli. Dopo qualche giorno di pausa concordata con la società, seguito allo stop di Bologna e al suo sfogo in conferenza, l’allenatore ha ripreso il lavoro con il gruppo. Il primo allenamento è servito a ristabilire contatto diretto con la squadra, nonostante le assenze dei nazionali e alcuni infortunati continuino a limitare le rotazioni.
Obiettivo Atalanta
L’attenzione ora è tutta rivolta alla sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 22 novembre allo stadio Maradona. Conte vuole intervenire su equilibrio e mentalità, aspetti diventati fragili nelle ultime settimane. La mancanza di continuità ha inciso in campionato e in Champions League, rendendo questo ciclo di lavoro imprescindibile per ritrovare ritmo e fiducia.
Le urgenze tecniche
L’assenza di Frank Anguissa, unita alle altre emergenze in organico, rende il quadro più delicato. Il confronto con l’intero gruppo, una volta riunitosi al completo, sarà decisivo per riaccendere responsabilità e intensità. Conte sta insistendo su concetti semplici: compattezza, distanze corrette, spirito collettivo.
Ciò che significa davvero è che il Napoli non può permettersi altri passi falsi. La partita con l’Atalanta rappresenta un crocevia. Servirà lucidità, organizzazione e un salto emotivo che solo l’allenatore può trasmettere. Le prossime sedute diranno se il messaggio sarà recepito.
