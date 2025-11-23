Conte ritrova energia e identità: Napoli batte Atalanta 3-1
Foto © Stefano D’Offizi
Conte torna a parlare dopo giorni di silenzio
Le parole di Antonio Conte dopo il successo del Napoli contro l’Atalanta segnano un punto chiave nella stagione. Il tecnico, assente dai riflettori dopo lo sfogo di Bologna, ha spiegato che non c’era alcun bisogno di riprendersi il gruppo. Ha parlato di un rapporto solido, costruito sulla sincerità e su una linea diretta con i giocatori.
Una vittoria che restituisce energia
Il 3-1 maturato allo stadio Maradona ha riportato un clima positivo. Conte ha sottolineato come l’ambiente abbia trasmesso energia a una squadra che ne aveva bisogno. La prestazione contro una rivale di alto livello come l’Atalanta è stata convincente. L’intensità iniziale ha fatto la differenza, anche se il gol degli ospiti nella ripresa ha generato un po’ di ansia nella gestione del possesso.
Le difficoltà e l’emergenza
Il tecnico ha ricordato come il percorso sia segnato dalle assenze pesanti di giocatori come Anguissa, De Bruyne, Lukaku e Spinazzola. Ha ribadito di aver cambiato sistema per necessità, non per scelta, e ha respinto le letture superficiali che si soffermano sul gossip più che sui fatti.
Lukaku, un rientro da gestire
Per Romelu Lukaku la cautela resta totale. L’attaccante va monitorato dopo un infortunio importante. La sua presenza, anche solo nello spogliatoio, rappresenta un valore tecnico ed emotivo. Secondo Conte, il belga sarà determinante appena tornerà in piena condizione.
La sensazione è che il Napoli, pur tra mille difficoltà, abbia ritrovato una direzione precisa.
