Conte esalta il Napoli e avverte: momento da elmetto
Foto © Stefano D’Offizi
Le parole di Antonio Conte dopo Roma-Napoli
La vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Roma porta la firma della solidità costruita da Antonio Conte, che dopo il match ha offerto una lettura lucida del momento vissuto dalla squadra. La prima riflessione riguarda la gestione delle energie. Conte ha spiegato che una breve pausa gli permette di ricaricare le idee e mantenere equilibrio, un’abitudine nata in Premier League ai tempi del Chelsea, utile tanto a lui quanto allo staff rimasto a Castel Volturno.
Un successo di personalità
Il tecnico ha riconosciuto la forza della Roma, sottolineando come vincere a Roma richiedesse carattere. Ha chiesto ai suoi di affrontare gli avversari senza timori e ha visto una risposta all’altezza. L’emergenza però resta. Le assenze pesano e continueranno a pesare. Conte ha ammesso di non essere preoccupato, ma sa che non può permettersi altre perdite in un reparto già limitato.
Il ritorno a un sistema conosciuto
Conte ha spiegato il motivo del recente cambio modulo. Con pochi centrocampisti disponibili, ha deciso di tornare all’impostazione utilizzata al suo arrivo. Dietro a Lobotka e McTominay ci sono Elmas e il giovane Vergara, pronto a essere coinvolto per necessità. La squadra, però, risponde con entusiasmo e determinazione, le stesse qualità che un anno fa portarono allo scudetto.
Il messaggio del presidente
Le parole di Aurelio De Laurentiis hanno trovato il pieno consenso di Conte. Il tecnico ha parlato di un vero momento da elmetto, perché il gruppo deve restare unito e trasformare le difficoltà in forza. Poi una battuta sul mestiere: per Conte l’allenatore è un lavoro che consiglierebbe solo a un nemico.
