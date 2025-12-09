Conte e Mourinho, il duello in Champions accende Lisbona

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 9 Dicembre 2025

Un confronto che vale più di una partita

Domani al Da Luz non c’è solo Benfica contro napoli. C’è il primo incrocio europeo tra Antonio Conte e José Mourinho, due figure che hanno segnato un’epoca. La storia dice sette precedenti tra serie a, premier league e FA Cup, con quattro successi per l’attuale tecnico azzurro, due per lo Special One e un pareggio ai tempi dell’atalanta contro l’inter. Ma ciò che pesa davvero è l’energia che i due proiettano ogni volta che condividono una linea laterale.

Una rivalità nata a Stamford Bridge

Il 4-0 del Chelsea di Conte sul Manchester United di Mourinho nell’ottobre 2016 accese la miccia. Quel confronto terminò con un sussurro all’orecchio e una replica secca davanti alle telecamere. Da lì in poi, ogni sfida diventò un capitolo di un romanzo infuocato. La tensione salì in FA Cup, passò per battute taglienti sui capelli, arrivò alle parole più dure nella stagione successiva.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il punto di rottura e la ricomposizione

Le schermaglie raggiunsero l’apice nel gennaio 2018, quando accuse e provocazioni toccarono livelli mai visti in Premier League. Poi, quasi inaspettata, arrivò la tregua. La finale di FA Cup del maggio 2018, vinta dal Chelsea di Conte contro lo United di Mourinho, portò un abbraccio sincero. Da allora, il rispetto ha preso il posto della ferocia.

Domani, a Lisbona, quella storia torna sotto la luce della champions league. E questa volta il palcoscenico è ancora più grande.