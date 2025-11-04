Conte dopo Napoli-Eintracht: “Abbiamo fatto la partita”
Foto © Stefano D’Offizi
Conte critica il catenaccio tedesco e difende la prestazione del Napoli
Dopo lo 0-0 contro l’Eintracht Frankfurt, Antonio Conte non nasconde il disappunto per il pareggio. Il tecnico del Napoli ha elogiato l’impegno dei suoi, ma ha sottolineato la mancanza di cinismo sotto porta. “Abbiamo affrontato una squadra tedesca, ma devo dire che hanno imparato bene il catenaccio italiano. Se avessimo giocato noi così si parlerebbe di calcio vecchio. Invece abbiamo dominato, ma ci è mancata solo la finalizzazione”.
Il tecnico sottolinea l’impegno e la capacità di adattamento
Conte ha evidenziato la crescita collettiva, pur tra le difficoltà. “Sono mancate le conclusioni, ma la squadra ha avuto spirito e compattezza. Stiamo finendo un ciclo di cinque partite e ci stiamo inventando soluzioni nuove. Eljif Elmas da playmaker al posto di Lobotka è un esempio. Anche Lang ha risposto bene. Dobbiamo continuare a lavorare”.
Assenze pesanti ma nessun alibi per Conte
Il tecnico ha poi minimizzato le assenze di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, preferendo concentrarsi su chi è a disposizione. “Non parliamo di chi non c’è. Siamo tirati a centrocampo, ma dobbiamo tirare la cinghia. Billy Gilmour ha ancora problemi fisici, ma tutti stanno dando il massimo”.
Rammarico per le occasioni mancate
Conte ha concluso con una punta di amarezza: “Abbiamo avuto tre palle gol clamorose con Anguissa, McTominay e Højlund. Se segniamo, finisce 3-0. Lo spirito però è quello giusto”.
