Conferma Tudor, Chiellini aveva predetto: “Con l’atteggiamento…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

La conferma di Igor Tudor sulla panchina della Juve sarebbe dipesa anche dall’atteggiamento della squadra: le parole di Giorgio Chiellini

CHIELLINI CONFERMA TUDOR – Una sconfitta è arrivata, ma non è stata certamente la debacle tecnica e di atteggiamento di Como. La Juventus perde anche a Madrid, non raggiunge la vittoria per la settima partita consecutiva tra campionato e Champions League – peggior striscia negativa dal 2008/2009 – ma la conferma di Igor Tudor non sarebbe stata subordinata solamente al risultato della complicata sfida al Real Madrid. Poco prima del match del Bernabeu, Giorgio Chiellini, Football Director Strategy del club bianconero, aveva espresso assoluta fiducia circa la posizione dell’ex difensore croato sulla panchina della Vecchia Signora:

“Igor ha la massima disponibilità e il nostro massimo sostegno. La sua conferma non è assolutamente in discussione. Come in tutti i club del mondo, c’è una discussione tra allenatore e dirigenza, ma assolutamente costruttiva per uscire da un periodo complesso”.

“Ciò che conta maggiormente è l’atteggiamento da mostrare in campo, perché questo gruppo ha necessità di costruire una solida base per il futuro. Ritengo siamo molto lontani da quella crisi che viene dipinta dall’esterno. Certo, il calendario è stato tosto e avremmo potuto fare qualche punto in più. Ma possiamo anche dire che, in questi giorni, sono state dette e scritte cose non vere sull’ambiente. Abbiamo la massima fiducia per l’immediato e per il futuro. Non c’è altra volontà che non sia quella di continuare con Tudor”, aveva commentato Chiellini.

La Juventus cade anche a Madrid, ma l’atteggiamento è quello giusto; ora, servono i risultati

E in effetti, malgrado la sconfitta e un percorso europeo che, al momento, estrometterebbe i bianconeri dal PlayOff per l’accesso agli ottavi, la squadra si è schierata al fianco del tecnico dimostrando impegno e tenacia. Poi, chiaramente, i risultati verranno soppesati: in fondo, alla Juventus, vincere è l’unica cosa che conta.