Condizioni Meret, l’agente non indica una data definita per il rientro

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

L’agente di Alex Meret, estremo difensore del Napoli, non ha fornito una data precisa per il rientro in gruppo: le condizioni del calciatore

CONDIZIONI MERET DATA AGENTE – Il primo bilancio stagionale per Alex Meret è tutt’altro che esaltante. Dopo la querelle riguardante il rinnovo contrattuale, con l’operazione definita fino al 30 giugno 2027 proprio quando il futuro dell’estremo difensore sembrava lontano da Napoli, l’arrivo di Milinkovic-Savic tra i pali ha complicato i piani di titolarità indiscussa del portiere friulano. Quattro presenze da titolare nelle prime cinque uscite e poi il crack: la frattura del metatarso sta costringendo il numero 1 ai box e una data di rientro in gruppo non è ancora stata definita. Le prime stime parlano di metà dicembre, ma nulla è ancora ufficiale: parola dell’agente.

Intercettato dai microfoni di SkySport, Federico Pastorello, procuratore del portiere classe 1997, ha dichiarato: “Non è ancora possibile stabilire con precisione quando tornerà ad allenarsi in gruppo. Il gesso è stato rimosso, Alex si sente sicuramente meglio, ma servirà ancora un po’ di tempo. Si tratta di un periodo complicato per lui, anche perché il dualismo con Milinkovic per la titolarità era già un tema molto attuale prima dell’infortunio. Certo, è impossibile giocarsi le proprie chances da infortunato, ma tornerà a difendere la porta del Napoli. Questo problema al metatarso è un duro colpo in una stagione già complicata”, ha precisato Pastorello.

Meret, ancora incerto il rientro in gruppo: poi, sarà sfida a Milinkovic per la porta

E al rientro in gruppo, Meret dovrà convincere Antonio Conte a suon di prestazioni. Anche perché, l’attuale posto conquistato dall’ex portiere del Torino appare fuori discussione, in virtù dei rigori neutralizzati in momenti cruciali delle sfide che hanno coinvolto gli azzurri. Meret avrà certamente l’obiettivo di lanciare, idealmente, i guantoni di sfida al compagno reparto per riappropriarsi dei pali della porta del Napoli.