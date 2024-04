Il Porto, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il rinnovo contrattuale per il tecnico Sergio Conçeicao: era stato accostato al Milan

Era stato accostato al Diavolo negli ultimi giorni come idea riconducibile a un profilo giovane, ma già esperto in campo internazionale, che proponesse un calcio offensivo e innovativo. Sergio Conceiçao, tuttavia, almeno per l’immediato e per il Milan, sarà destinato a rimanere, appunto, una semplice suggestione di mercato. Attraverso una nota ufficiale diramata dallo stesso club, infatti, il Porto ha comunicato il rinnovo contrattuale per l’ex esterno dell’Inter, del Parma e della Lazio, tra le altre.

Nell’ottica di ricercare un tecnico che sostituisse Stefano Pioli, sempre più lontano da Milanello malgrado la scadenza contrattuale fissata nel 2025, il Diavolo aveva tentato un approccio per lo stesso Conceiçao, il quale, tuttavia, ha optato per estendere il proprio patto coi Dragoes fino al 2028. Ecco, di seguito, il comunicato della società lusitana:

“Il FC Porto e Sérgio Conceição hanno concordato di prolungare il contratto che li lega dal 2017 fino al 2028. Al servizio dei Dragões e come allenatore, l’ex esterno ha già vinto tre edizioni della Liga portoghese, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe. Come giocatore, Sérgio Conceição è arrivato al FC Porto all’inizio degli anni ’90 per entrare a far parte della squadra giovanile, seguendo prestiti a Penafiel, Leça e Felgueiras prima di stabilizzarsi definitivamente nella prima squadra dei Dragões e di protagonizzare due stagioni di altissimo livello (1996/97 e 1997/98).

Conceiçao-Porto, ufficiale il rinnovo: il Milan lo depenna dalla lista

“Dopo cinque anni e mezzo in Italia, è tornato al club del cuore a metà della stagione 2003/04 e ha arricchito ulteriormente il suo palmarès come giocatore del FC Porto. In totale, ha vinto tre campionati portoghesi, una Coppa di Portogallo e una Supercoppa. Una volta diventato allenatore, ha passato anche da Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes (Francia) prima di assumere il comando tecnico dei Dragões. Dal suo arrivo al FC Porto, è di gran lunga l’allenatore con più titoli, quello che ha più volte seduto sulla panchina e l’allenatore con più vittorie in tutta la storia del club”.

