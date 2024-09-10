Conceicao, cuore Lazio: “Eriksson, un grande uomo. In futuro…”

Sergio Conceicao, storico ex esterno della Lazio e allenatore attualmente svincolato, ha riavvolto il nastro del passato ricordando Eriksson

CONCEICAO LAZIO ERIKSSON – Aveva notevolmente contribuito a rendere grande, grandissima, la Lazio di Cragnotti con le sue giocate sull’esterno e la grande dedizione alla causa. Ha fatto parte di una squadra che viaggiava a meraviglia, come una famiglia pronta a battersi fino all’ultimo, su ogni campo, versando ogni goccia di sudore per raggiungere l’obiettivo. Sergio Conceicao, ex calciatore degli aquilotti e tecnico accostato più volte al Milan, ma attualmente svincolato, ha riavvolto il nastro del passato biancoceleste ricordando con piacere anche lo storico Mister scomparso da poco, Sven Goran Eriksson, ben consapevole di poter tornare a volare al fianco degli aquilotti, un giorno, in veste di allenatore. Le sue parole a Radiosei:

“Ho un ricordo incredibile della Lazio, della sua gente e di quella squadra formidabile che avrebbe meritato la finale di Champions League. Non era un gruppo semplice da gestire, in quanto c’erano tante personalità diverse tra cui quella di Couto, di Simeone, di Verona e la mia, ma eravamo davvero una famiglia. Eriksson era un uomo straordinario dentro e fuori dal campo: ho un ricordo speciale di lui sia dal punto di vista umano, che professionale. Lo ritengo importante per la mia formazione come uomo e come calciatore: occuperà sempre un posto nel mio cure, così come tutta la tifoseria”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Conceicao, parole al miele per la Lazio e per Eriksson, ricordato con estremo affetto

“Roma, così come Porto, occuperanno sempre un posto speciale nei miei pensieri. Non si sa mai cosa può accadere in futuro, ma di certo il passato è stato bellissimo da vivere al fianco di questa squadra. Eravamo fortissimi, pronti a tutto per vincere ogni singola partita e con calciatori strepitosi come Nesta, Mancini, Mihajilovic. Avremmo meritato la Champions dopo aver conquistato tutto”, ha chiosato Conceicao.