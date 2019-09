Compleanno Genoa, Criscito: “La squadra del mio cuore, la più antica in Italia”

COMPLEANNO GENOA – Giornata di fondamentale importanza oggi in casa Grifone. E’ la data della fondazione del club, il più antico d’Italia, la squadra che ha portato il calcio in Italia. 126 anni compiuti oggi dal Genoa.

COMPLEANNO GENOA – Nel corso della serata di ieri tanti festeggiamenti nel centro di Genova, circa 4.000 le persone in Piazza De Ferrari a far festa, con la squadra che è arrivata dopo l’amichevole giocata a Chiavari contro l’Entella.

COMPLEANNO GENOA – Capitan Criscito, attraverso il suo profilo Instagram, ha lasciato parole importanti per il compleanno della squadra:

“Genova, la città del mio cuore, Genova la città con la squadra del mio cuore, Genoa la squadra per eccellenza, la squadra più antica d’Italia… la squadra delle Vittorie e delle sconfitte, la squadra con la tifoseria più bella che io conosca, il genoano è un modo di essere, il Genoa o lo hai dentro o non sei genoano.

Il Genoa ti prende l’anima, il Genoa ti fa piangere a volte di gioia altre di rabbia altre di delusione, ma il Genoa è il Genoa e per il Genoa si vive o si muore. Sono onorato nel bene ma soprattutto nel male di rappresentare questa squadra, di lottare per questa squadra, per i tifosi, per questa maglia che ho tatuato nella pelle. Buon compleanno vecchio grifone 126 conclude il capitano”

