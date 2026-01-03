Como-Udinese, le formazioni ufficiali: la decisione su Nico Paz

Il sabato della Serie A si apre allo stadio Sinigaglia con Como-Udinese, gara valida per la 18ª giornata. Fischio d’inizio alle 12:30, in un turno che propone cinque partite e si chiuderà con Atalanta-Roma in serata. Attese e curiosità, soprattutto sulle scelte dei due allenatori.

Le scelte di Fabregas

Per il Como, Cesc Fabregas conferma il 4-2-3-1 e sorprende lasciando fuori Nico Paz, uno dei volti più attesi. Tra i pali c’è Butez, difesa con Van Der Brempt, Kempf, Ramon e Moreno. In mediana spazio a Perrone e Caqueret, mentre sulla trequarti agiscono Vojvoda, Da Cunha e Rodriguez, a supporto di Douvikas. Una scelta che punta sull’equilibrio, rinunciando però alla fantasia pura del numero dieci.

Udinese, Runjaic si affida al 3-5-2

Risponde l’Udinese di Kosta Runjaic con il 3-5-2. In porta Padelli, linea difensiva composta da Kristensen, Kabasele e Bertola. Sulle corsie Zanoli e Kamara, con Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp in mezzo. Davanti la coppia formata da Zaniolo e Davis, chiamata a dare peso offensivo.

Como-Udinese, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller. All. Runjaic

Numeri e contesto

I friulani arrivano con un dato significativo: 10 dei 22 punti totali conquistati lontano da casa. Il Como cerca invece continuità davanti al proprio pubblico. Equilibrio tattico, scelte coraggiose e un match che può dire molto sul cammino di entrambe in questa Serie A.