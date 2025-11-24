Como travolgente sul Torino e sorpasso sulla Juventus in Serie A

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Como travolgente dopo l’intervallo

TORINO-COMO – Il successo del Como nella dodicesima giornata di Serie A pesa: la squadra di Cesc Fabregas domina il Torino e firma un pokerissimo che racconta temperamento, qualità e fiducia crescente. La gara si apre con il guizzo di Addai, a cui risponde Vlasic dal dischetto dopo il tocco di mano di Jesus Rodriguez. L’equilibrio dell’intervallo però è solo un’apparenza.

Addai scatenato e l’asse Rodriguez-Perrone decisivo

Nella ripresa il Como accelera. Addai firma la doppietta sul secondo servizio illuminante di Jesus Rodriguez, che impone ritmo e fantasia a ogni ripartenza. La pressione alta dei lariani costringe i granata a perdere riferimenti e campo. Ne approfittano Jacobo Ramon e Nico Paz, entrambi rifiniti da Perrone, in una fase in cui il Torino non trova più contromisure.

Baturina chiude la festa e Como in zona Europa

All’86′ arriva il primo gol in Serie A di Baturina, che archivia una serata perfetta per il Como. La classifica prende forma: 21 punti, sorpasso sulla Juventus, quarto posto di Inter e Bologna distante solo tre lunghezze e vetta della Roma a sei passi.

Il segnale è chiaro. Questo Como ha idee, ritmo e ambizione. E può davvero pensare in grande.

