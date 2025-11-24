Como travolgente sul Torino e sorpasso sulla Juventus in Serie A
Foto © Stefano D’Offizi
Como travolgente dopo l’intervallo
TORINO-COMO – Il successo del Como nella dodicesima giornata di Serie A pesa: la squadra di Cesc Fabregas domina il Torino e firma un pokerissimo che racconta temperamento, qualità e fiducia crescente. La gara si apre con il guizzo di Addai, a cui risponde Vlasic dal dischetto dopo il tocco di mano di Jesus Rodriguez. L’equilibrio dell’intervallo però è solo un’apparenza.
Addai scatenato e l’asse Rodriguez-Perrone decisivo
Nella ripresa il Como accelera. Addai firma la doppietta sul secondo servizio illuminante di Jesus Rodriguez, che impone ritmo e fantasia a ogni ripartenza. La pressione alta dei lariani costringe i granata a perdere riferimenti e campo. Ne approfittano Jacobo Ramon e Nico Paz, entrambi rifiniti da Perrone, in una fase in cui il Torino non trova più contromisure.
Baturina chiude la festa e Como in zona Europa
All’86′ arriva il primo gol in Serie A di Baturina, che archivia una serata perfetta per il Como. La classifica prende forma: 21 punti, sorpasso sulla Juventus, quarto posto di Inter e Bologna distante solo tre lunghezze e vetta della Roma a sei passi.
Il segnale è chiaro. Questo Como ha idee, ritmo e ambizione. E può davvero pensare in grande.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League