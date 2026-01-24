Como-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il sabato della 22ª giornata di Serie A si apre con Como-Torino, sfida delicata per entrambe le squadre tra ambizioni e necessità di punti. Al Sinigaglia, i lariani di Cesc Fabregas cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre il Torino di Marco Baroni è chiamato a confermare solidità e pragmatismo.

Le scelte di Fabregas

In casa Como, Fabregas sembra orientato a puntare su Anastasios Douvikas dal primo minuto, supportato sulla trequarti da Martin Baturina, Nico Paz e Jesus Rodriguez. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Maxence Caqueret e Lucas Da Cunha, con il primo leggermente favorito. In difesa spazio alla coppia centrale Ramon–Diego Carlos, mentre sulle corsie laterali sono in pole Ivan Smolcic e Alex Valle.

Le idee di Baroni

Nel Torino, Baroni deve fare i conti con il probabile forfait di Giovanni Simeone. In attacco, accanto a Che Adams, prende quota la candidatura di Duvan Zapata, preferito a Cyril Ngonge e Alieu Njie. A centrocampo, viste le assenze di Gvidas Gineitis e Zakaria Aboukhlal, spazio a Cesare Casadei, con Marcus Pedersen chiamato a presidiare la fascia. In difesa resta in dubbio Guillermo Maripan, mentre tra i pali ci sarà Alberto Paleari.

Como-Torino, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Lazaro, Vlasic; Adams, Ngonge. All. Baroni

Dove vedere Como-Torino

Como-Torino si giocherà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, visibile su smart tv, app e dispositivi mobili. Una gara che può dire molto sul cammino di entrambe in questo campionato.